Porsche de jogador do Ajax incendiado: imprensa fala em gangsters e ameaças por causa da mulher

- JUST IN: The Porsche Panamera from Mohammed Ihattaren has been destroyed by fire last night. The police is suspecting it’s been done on purpose. [@telegraaf] pic.twitter.com/tacbh00dbl — (@TheEuropeanLad) September 27, 2022

O carro de Mohamed Ihatteren, jovem jogador do Ajax que se encontra na Holanda por empréstimo da Juventus, foi incendiado na última madrugada, segundo revela a imprensa do país. Trata-se de um Porsche Panamera avaliado em cerca de 80 mil euros, e as autoridades desconfiam de fogo posto, segundo adianta o jornal 'De Telegraaf'. O incidente aconteceu uma semana depois de o mesmo ter sucedido ao carro do irmão do futebolista holandês, que tem ascendência marroquina.O caso poderá estar relacionado com o seu casamento. Ihatteren, de 20 anos, casou domingo com Yasmine, uma jovem estrela do TikTok cuja família, segundo o 'De Telegraaf' relatava em agosto (quando o jogador começou a receber ameaças), teria ligações ao mundo do crime.Ihatteren terá recebido ameaças por parte de gangsters desde que se soube que teria uma relação com Yasmine. A polícia acredita que o jogador não está envolvido com criminosos, mas supostamente conhece quem esteja.O jogador está emprestado pela Juventus e foi forçado a não participar na pré-época do Ajax por estar a ser "ameaçado e intimidado". Ingressou nos treinos da equipa, mas ainda não jogou um único minuto, pois as autoridades terão aconselhado o futebolista a não aparecer como jogador do Ajax, devido às ameaças.Segundo a imprensa holandesa, Ihatteren deve voltar à Juventus em janeiro.