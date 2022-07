Portal coloca Abel Ferreira no top 10 dos melhores treinadores do Mundo

O bom trabalho de Abel Ferreira ao leme do Palmeiras levou o portal 'Football Transfers' a colocar o técnico no top 10 dos melhores treinadores do Mundo, atrás de nomes de vulto como Klopp, Guardiola, Tuchel, Ancelotti ou Nagelsmann.O português surge na nona posição, sendo, de resto, o primeiro treinador a não estar no futebol europeu a ter o nome nesta lista.Este ranking, baseado num algoritmo que obedece a vários parâmetros, tem origem nas conquistas recentes da Libertadores e também na caminhada presente na prova, que conta com a passagem na fase de grupos só com vitórias.Abel, de resto, é o primeiro português na lista, sendo seguido por Rúben Amorim e Sérgio Conceição, que também constam do top 20.