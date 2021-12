Portista Uribe reage a escândalo no futebol da Colômbia: «Uma vergonha»

Una vergüenza para el fútbol colombiano — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) December 4, 2021

A segunda liga da Colômbia evidenciou fortes suspeitas sobre viciação de resultados, num jogo onde se discutia a subida ao primeiro escalão de futebol daquele país. O Unión Magdalena alcançou a vitória (2-1) que lhe permitiu a subida, perante jogadores do Llaneros que abdicaram de defender a sua baliza , numa atitude recriminada pelo internacional colombiano e jogador do FC Porto, Matheus Uribe. "Uma vergonha para o futebol colombiano", escreveu o portista através da conta pessoal de Twitter.Esta foi uma resposta ao que Juan Cuadrado, outro internacional colombiano, havia dito sobre o sucedido, mencionando "a falta de respeito" relativo ao golo do triunfo apontado aos 90'+7 minutos.Hugo Rodallega, outro histórico da Colômbia, não teve meias palavras: "Que tristeza é o nosso futebol. Uma p*** de vergonha", vincou o agora avançado do Bahia.Em comunicado, o Llaneros já reagiu ao sucedido prometendo que vai "abrir investigações internas" e que convidou a Comissão de Disciplina da liga colombiana "a proceder da mesma forma".