Portugal cai para 9.º lugar no ranking da FIFA

A seleção portuguesa foi ultrapassada pelos Países Baixos no ranking da FIFA, caindo para o nono lugar na lista divulgada esta quinta-feira e que continua a ser liderada pelo Brasil.

O desempenho nos quatro jogos da Liga das Nações, em que venceu Suíça (4-0) e República Checa (2-0), empatou com Espanha (1-1) e perdeu o segundo encontro com os helvéticos (1-0), fez a equipa liderada pelo selecionador Fernando Santos descer um lugar na hierarquia mundial.

O Brasil manteve-se no topo da classificação, seguido da Bélgica, mas com um novo acompanhante no pódio, a rival Argentina, que ascendeu à terceira posição, relegando a França, campeã do mundo em título, para o quarto posto.

A Inglaterra permanece no quinto lugar, agora à frente da Espanha, cujo desempenho no grupo que integra também Portugal na Liga das Nações lhe permitiu ultrapassar a Itália, atual campeã europeia.

Portugal também foi superado pelos Países Baixos, enquanto a Dinamarca foi a única entrada nova no 'top 10', depois de ter sido relegada pelo México para a 11.ª posição no ranking anterior, devolvendo a 'gentileza' aos mexicanos, que eram nonos posicionados e foram igualmente ultrapassados pelos neerlandeses.

Dos adversários de Portugal no Grupo H do Mundial2022, apenas a classificação da Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, sofreu alterações, subindo um posto, para 28.º, ao passo que o Uruguai se manteve em 13.º e o Gana em 60.º.

Entre as outras seleções lideradas por técnicos portugueses, a Nigéria, que confirmou recentemente José Peseiro como selecionador, caiu para 31.ª, o Bahrain, treinado por Hélio Sousa, subiu para 85.º, e o Togo, orientado por Paulo Duarte, desceu para 127.º.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a ser a única seleção no 'top-100', no 72.º lugar, seguida da Guiné-Bissau (115.ª), Moçambique (118.º), Angola (122.º) e São Tomé e Príncipe (187.º). Macau permanece em 182.º e Timor-Leste desceu para 199.º.

Ranking da FIFA

1. (1) Brasil, 1.837,56 pontos.

2. (2) Bélgica, 1.821,92.

3. (4) Argentina, 1.770,65.

4. (3) França, 1.764,85.

5. (5) Inglaterra, 1.737,46.

6. (7) Espanha, 1.716,93.

7. (6) Itália, 1.713,86.

8. (10) Países Baixos, 1.679,41.

9. (8) PORTUGAL, 1.678,65.

10. (11) Dinamarca, 1.665,47.

(...)

72. (71) Cabo Verde, 1.332,96.

115. (115) Guiné-Bissau, 1.165,78.

118. (119) Moçambique, 1.160,55.

122. (126) Angola, 1.145,26.

182. (182) Macau, 922,1.

187. (183) São Tomé e Príncipe, 908,18.

199. (198) Timor-Leste, 861,43.