Portugal despede-se da Europa em noite horrível: assim ficamos no ranking da UEFA

Noite europeia para esquecer para Portugal. Depois de ontem o Sp. Braga ter sido eliminado pelo Glasgow Rangers, esta quinta-feira foi a vez de FC Porto, Sporting e Benfica terem sido afastados nos 16 avos de final da Liga Europa, encerrando assim a participação do nosso país nas provas europeias deste ano.





Num ano em que garantiu que voltará a ter três equipas (duas diretas e outra nas pré-eliminatórias) na Liga dos Campeões 2021/22, Portugal encerra a presente temporada com 10.300 pontos, o 5.º melhor registo entre todos os países. Como a Rússia também já não tem nenhuma equipa em prova, é certo que acabará a época no 6.º posto. Porém, a França (5.ª) pode cavar ainda mais o fosso, pois conta ainda com Lyon e Paris SG para pontuarem.1.º Espanha, 98.997 pontos (6 equipas em prova de 7 que começaram)2.º Inglaterra, 87.748 pontos (6/7)3.º Alemanha, 70.784 pontos (6/7)4.º Itália, 67.939 pontos (5/7)5.º França, 56.415 pontos (2/6)7.º Rússia, 45.549 pontos (0/6)