Portugal é um paraíso para os agentes de futebol

Portugal foi o quarto país do mundo que mais dinheiro gastou a pagar comissões de intermediários de transferências. De acordo com um relatório divulgado pela FIFA e relativo ao ano de 2018 (até ao dia 12 de dezembro), os clubes nacionais pagaram 38,28 milhões de euros a empresários. Mais, só Inglaterra, Itália e Alemanha.

O mesmo relatório especifica que houve 109 transferências internacionais com clubes portugueses que tiveram a colaboração de pelo menos um agente. A maior fatia de comissões foram pagas relativamente a jogadores contratados (quase 25 milhões, referentes a 74 negócios), mas as 34 vendas com recurso a intermediários também custaram 13,5 milhões.

Na liderança desta tabela está, sem surpresa, a Inglaterra, seguida de Itália e Alemanha. Espanha e França concluem o top seis, responsável por 83,9 por cento do valor total gasto em comissões a nível global. No total, os agentes ficaram em 2018 com 482 milhões de euros relativos ao envolvimento em 3.844 das 16.421 transferências internacionais até à data.