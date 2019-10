Portugal falha subida no ranking UEFA após derrota do Benfica

Ainda não foi desta que Portugal ascendeu ao sexto lugar do ranking UEFA. Esta quarta-feira, e depois da vitória do Atlético Madrid sobre o Lokomotiv Moscovo na véspera, o nosso país poderia ter subido na tabela em caso de triunfo do Benfica diante do Zenit São Petersburgo, mas o desaire por 3-1 das águias acabou por deixar tudo na mesma, com Portugal a manter-se em sétimo na hierarquia.Para piorar as coisas, a vitória do Zenit deu naturalmente alguns pontos preciosos à Rússia, que com este resultado chegou aos 43,550 pontos (antes tinha 43,216), contra os 42,850 de Portugal. Ainda assim, de notar que na quinta-feira Portugal poderá voltar a aproximar-se dos russos, isto caso FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães consigam resultados positivos nos seus encontros da Liga Europa.1. Espanha, 88,428 (7/7)2. Inglaterra, 76,893 (7/7)3. Alemanha, 60,642 (7/7)4. Itália, 59,797 (6/7)5. França, 51,583 (5/6)6. Rússia, 43,550 (4/6)7. PORTUGAL, 42,850 (5/5)8. Bélgica, 35,100 (4/5)