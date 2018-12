Portugal fecha 2018 no sexto lugar do 'ranking' da FIFA

Portugal termina o ano na sexta posição do 'ranking' de seleções da FIFA, numa lista em que a Bélgica fecha como líder, um ponto à frente da campeã mundial França, divulgou esta quinta-feira o organismo regulador do futebol mundial.Durante o ano, a seleção portuguesa foi eliminada pelo Uruguai nos oitavos de final, mas venceu o seu grupo da Liga das Nações A, apurando-se para a 'final four', que vai organizar em 2019.A classificação, em relação a novembro, mantém-se inalterada até à 81.ª posição, com Bélgica, França, Brasil, Croácia, Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca a ocuparem os dez primeiros lugares, respetivamente.O Irão, do treinador português Carlos Queiroz, é a melhor seleção da zona asiática, no 29.º lugar, o Senegal a africana, em 23.º, e o México lidera a zona da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), no 17.º lugar.A Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, fecha 2018 na 53.ª posição, o Burkina Faso, de Paulo Duarte, na 61.ª posição, Cabo Verde, de Rui Águas, em 72.º, e Moçambique, de Abel Xavier, em 117.º.1. (1) Bélgica, 1.727.2. (2) França, 1.726.3. (3) Brasil, 1.676.4. (4) Croácia, 1.634.5. (5) Inglaterra, 1.631.6. (6) Portugal, 1.614.7. (7) Uruguai, 1.609.8. (8) Suíça, 1.599.9. (9) Espanha, 1.591.10. (10) Dinamarca, 1.589.(...)29. (29) Irão, 1.481.53. (53) Coreia do Sul, 1.405.61. (61) Burkina Faso, 1.371.72. (72) Cabo Verde, 1.325.117. (117) Moçambique, 1.167.120. (121) Guiné-Bissau, 1.158.125. (125) Angola, 1.131.183. (183) Macau, 925.185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.196. (196) Timor-Leste, 900.