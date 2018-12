Portugal perderia lugar na fase de grupos da Liga Europa se a nova prova começasse já

A nova competição da UEFA anunciada no domingo vai trazer alterações no acesso às provas europeias e se entrasse de imediato em vigor, Portugal seria prejudicado.A denominada Liga Europa 2 arranca em 2021/22 e será a terceira prova de clubes, depois da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O acesso a ela será igualmente baseado no ranking da UEFA, onde Portugal ocupa atualmente o sétimo lugar.Assim, se o ranking for o mesmo aquando do início da nova prova, serão igualmente cinco as equipas nacionais nas provas da UEFA, mas apenas a Liga dos Campeões não sofre alterações: o campeão nacional continua a entrar diretamente na fase de grupos, ao passo que o 2.º classificado disputará a 3.ª pré-eliminatória e o playoff para lá chegar.No entanto, o atual vencedor da Taça de Portugal tem acesso à fase de grupos da Liga Europa, o que vai deixar de acontecer. É que as restantes três vagas para os clubes portugueses serão assim distribuídas: uma equipa segue para o playoff da Liga Europa e as outras duas irão competir na Liga Europa 2: uma na 3.ª e outra na 2.ª pré-eliminatórias.As atuais entradas diretas na fase de grupos da Liga Europa destinadas aos países do 7.º ao 12.º lugar do ranking da UEFA vão desaparecer. Pelo atual ranking, nos casos de Portugal, Ucrânia, Bélgica, Turquia, Holanda e Áustria, essa vaga passaria para o playoff.