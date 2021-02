Portugal reduz diferença para a França: assim está o ranking da UEFA

Com a vitória do FC Porto sobre a Juventus e o empate do Benfica com o Arsenal (o Sp. Braga foi derrotado pela Roma), Portugal reduziu a diferença para França no ranking da UEFA, que só pontuou graças ao triunfo do PSG em Barcelona. O nosso país é, nesta altura, 6.º classificado, com 47,949 pontos, contra os 55,248 dos gauleses (5.º).





Portugal, recorde-se, já garantiu o sexto lugar do ranking no final da época 2020/21, independentemente dos resultados de FC Porto, Benfica e Sp. Braga no que resta das respetivas provas. Desta forma, e a exemplo do que já era certo para 2021/22, também em 2022/23 haverá duas equipas lusas com entrada direta na Liga dos Campeões, mais uma na terceira pré-eliminatória, o que significa mais uma entrada direta em relação à presente época.No entanto, há até a possibilidade de Portugal iniciar a próxima época em 5.º. Isto porque, subtraindo o coeficiente atual pela pontuação obtida em 2016/17 (que irá desaparecer no início de 2021/22), a diferença passa a ser de apenas 0,966... Uma aproximação que ocorre pelo facto de França ter pontuado muito mais nessa temporada (14,416 contra 8,083).Os pontos que as equipas lusas somam (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos e os franceses têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).