Portugal sobe ao sexto lugar do ranking da FIFA

Portugal ascendeu esta quinta-feira do sétimo ao sexto lugar no ranking de seleções de futebol da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, com um ponto de vantagem sobre a França e 51 sobre o Brasil.As derrotas na Liga das Nações ditaram a perda de seis pontos para a Bélgica e França, que mantêm uma vantagem significativa sobre o Brasil, que recuperou sete pontos com os triunfos frente ao Uruguai, que caiu do sétimo para o sexto posto, e Camarões (55.º, caiu quatro lugares).Portugal, finalista e anfitrião da Liga das Nações, foi o beneficiado da queda do Uruguai, seleção com a qual trocou de posição, tendo sido a única alteração no top-10 do ranking.O sucesso da Suécia e Holanda na mesma prova, traduziu-se também em subidas para ambas as seleções, respetivamente de quatro e um lugares, que passam a partilhar o 14.º posto da tabela da FIFA, com 1.560 pontos.A Sérvia (29.ª classificada) e a República Checa (42.ª), igualmente impulsionadas pelo bom desempenho na Liga das Nações, subiram seis lugares no ranking, mas foi a seleção de Marrocos (40.ª), que teve a maior subida no top-50 ao ascender sete posições.O Irão, treinado por Carlos Queiroz, subiu uma posição e ocupa atualmente o 29.º posto, sendo a mais bem classificada seleção asiática, à frente de, entre outras, da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, que manteve o 53.º.O Burkina Faso, de Paulo Duarte, perdeu quatro lugares e segue no 61.º lugar, tal como Cabo Verde, que caiu para o 72.º, enquanto as seleções de Moçambique e Angola subiram cinco posições e ocupam agora, respetivamente, a 117.ª e 125.ª.1. (1) Bélgica, 1.727.2. (2) França, 1.726.3. (3) Brasil, 1.676.4. (4) Croácia, 1.634.5. (5) Inglaterra, 1.631.6. (7) Portugal, 1.614.7. (6) Uruguai, 1.609.8. (8) Suíça, 1.599.9. (9) Espanha, 1.591.10. (10) Dinamarca, 1.589.(...)29. (30) Irão, 1.481.53. (53) Coreia do Sul, 1.405.61. (57) Burkina Faso, 1.371.72. (68) Cabo Verde, 1.325.121. (119) Guiné-Bissau, 1.158.117. (122) Moçambique, 1.167.125. (130) Angola, 1.131.183. (184) Macau, 925.185. (187) São Tomé e Príncipe, 920.196. (191) Timor-Leste, 900.