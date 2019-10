Portugal ultrapassa a Rússia no ranking da UEFA: as vantagens para o futebol nacional

Com a derrota do Zenit diante do Leipzig e o triunfo do Benfica sobre o Lyon , Portugal ultrapassou a Rússia e subiu ao 6.º lugar do ranking da UEFA. Caso o nosso país mantenha agora esta posição até final da presente temporada, é certo que voltará a ter três equipas na Liga dos Campeões em 2021/22 - duas de forma direta e outra para a 3.ª pré-eliminatória.Para já, 0,3 pontos separam os dois países, o que significa que haverá luta acesa até final pelo sexto posto. Portugal tem, para já, vantagem pontual e também noutro campo: conta com mais equipas atualmente em prova (cinco contra quatro) e começou com menos, o que significa que tem mais hipóteses de pontuar e que cada ponto é dividido apenas por cinco e não por seis, como acontece com os russos.Portugal conta com Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães, ao passo que a Rússia tem Zenit, Lokomotiv, Krasnodar e CSKA Moscovo.