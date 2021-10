Português Hélder Duarte campeão moçambicano com o Black Bulls

O Black Bulls, do treinador português Hélder Duarte, sagrou-se este domingo campeão moçambicano de futebol, na sua primeira participação na liga.O título foi conquistado na penúltima jornada, depois de receber e vencer o segundo classificado, o Ferroviário da Beira, por 3-1.

O emblema da capital do país, que aposta na formação, isolou-se no comando do Moçambola logo no inícioda temporada, tendo assegurado a liderança quando o campeonato parou em fevereiro devido à pandemia de covid-19... e não voltaria a largar o topo.

"Foi concretizado um sonho que começou há três anos e acho que é merecido" para uma equipa na qual a maioria dos jogadores foi campeã de juniores, referiu Hélder Duarte, no final do jogo, à Rádio Moçambique."Foi um processo que levou três anos a construir", lembrou também o técnico, já durante os festejos que invadiram o relvado.

A temporada foi feita de "sacrifícios" e "luta", a um ritmo em que "todos os jogos eram uma final", acrescentou. Hélder Duarte recordou que ficou "assustado" quando, no primeiro jogo, o capitão da equipa "prometeu o título ao presidente" do Black Bulls, mas tudo correu bem e agora refere que os jogadores "são uns verdadeiros heróis".

O técnico lusitano foi guarda-redes em Portugal, no Paredes e Vitória de Guimarães, seguindo depois a carreira de treinador, durante a qual entrou na área da formação do FC Porto.

Foi no âmbito de uma parceria para deteção de talentos entre o FC Porto e o Black Bulls que chegou a Moçambique, onde permaneceu mesmo após a parceria.