Português Matthew Silva assume o comando técnico do Suduva

O português Matthew Silva é o novo treinador do Suduva, quarto classificado do campeonato da Lituânia, sucedendo ao compatriota Miguel Moreira, que cessou funções.Com cinco jogos pela frente até ao final do campeonato, Matthew Silva, que era adjunto do Suduva, tem como objetivo qualificar o clube para as pré-eliminatórias da Liga Europa. Os quatro primeiros garantem o acesso às competições da UEFA."O Zalgiris fez um grande investimento e vai sagrar-se campeão mas os restantes lugares estão em aberto e queremos chegar o mais acima possível", assinala Matthew Silva.O treinador português chegou à Lituânia em 2021, para trabalhar como adjunto no Dainava, função que pouco depois passou a acumular com a de adjunto da seleção da Lituânia de sub-21."Muitas pessoas interrogam-se acerca da minha opção mas o Dainava apresentou-me uma proposta que incluía a possibilidade de completar o nível 3 do curso de treinadores e isso pesou muito na escolha, pois permitiu conciliar o trabalho diário, num campeonato cada vez mais competitivo, e a formação, e depois acabaram por surgir outras oportunidades, na seleção de sub-21 e no Suduva", assinala Matthew Silva, que foi jogador do Farense e, como treinador, trabalhou no Quarteirense, Olhanense, Internacional de Almancil, Almancilense e Armacenenses.Tiago Almeida, luso-cabo-verdiano que passou por Casa Pia, Belenenses, Vitória de Guimarães, Feirense e Varzim, entre outros clubes, e Diogo Coelho, antigo jogador de Benfica, Estrela da Amadora, Sporting de Braga, Farense e Santa Clara, são os dois jogadores portugueses que integram o plantel do Suduva.