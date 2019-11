Português Paulo Torres abandona comando técnico do Sagrada Esperança

O português Paulo Torres, treinador do Sagrada Esperança, 12.º classificado do campeonato angolano de futebol, colocou o seu lugar à disposição devido aos" maus resultados" do clube, que à entrada da 12.ª jornada somou apenas duas vitórias.

Segundo revela hoje a imprensa local, citando o vice-presidente do clube da Lunda Norte, leste de Angola, José Ramos, a saída, na quarta-feira, do treinador luso, que tinha contrato de uma época, deveu-se também ao "mau clima no balneário".

Em 11 jogos disputados no 'Girabola', o Sagrada Esperança, atual 12.º classificado com 10 pontos, somou duas vitórias, cinco derrotas e quatro empates, marcando nove golos e sofrendo 10.

O preparador físico dos 'diamantíferos', Rui Oliveira, assume provisoriamente o comando técnico da equipa.