Português Sander Guerreiro é o novo adjunto dos eslovacos do FK Dubnica

O português Sander Guerreiro vai exercer a função de adjunto de Andy Smith nos FK Dubnika, da Eslováquia, equipa que concluiu o campeonato da 2.ª Divisão, na época passada, no 11.º lugar, livrando-se por pouco da descida.Natural de Portimão, o luso-holandês Sander Guerreiro, de 33 anos, comandou as equipas principais de Pinhalnovense, Armacenenses, Louletano e Silves e na época passada esteve inativo enquanto treinador e, curiosamente, voltou a jogar (na 2.ª Divisão distrital), ajudando à reativação do futebol sénior na terra onde reside, Alvor, depois de longo interregno.