Portugueses apadrinharam torneio entre crianças órfãs no Cairo

O "SATUC Football Tounament 2019 - Al-Ahly Club", o maior torneio de futebol no mundo árabe para crianças órfãs, que se desenrolou no Cairo, capital do Egito, contou com a presença de 200 pequenos jogadores egípcios e de igual número provenientes da Síria, sendo apadrinhado por várias figuras ligadas ao futebol português.Humberto Coelho (vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol) , os antigos jogadores Maniche e Nuno Gomes, Tiago Ribeiro (irmão deste último), Tiago Guadalupe (autor de vários livros e coordenador da divisão de desporto da Câmara Municipal de Loulé), o empresário Lucídio Ribeiro e sua filha, Geraldine Ribeiro, foram embaixadores do torneio a convite da princesa do Qatar, Sheikha Al Thani, que preside à organização do evento.Outro português, Manuel José, lendário treinador do Al Alhy, também esteve presente, assim como dirigentes do clube, da Federação de Futebol do Egito, ministros da Solidariedade Social e dos Desportos e várias antigas estrelas do futebol egípcio: Mohamed Farouk, Walid Salah El-din, Osama Hosny, Rabie Yassin, Tariq Yahia, Osama Nabieh e Khaled Beboei.A SATUC é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para ajudar crianças órfãs e desfavorecidas em todo o mundo. Concentra-se em ajudar a capacitar as crianças através de projetos comunitários, dando-lhes competências e valores essenciais para se destacarem na vida.O futebol, como desporto coletivo, é visto pela SATUC como uma ferramenta vital para alcançar os objetivos pretendidos. Tem uma capacidade única de transcender as barreiras sociais e unir as pessoas. A fundadora e presidente é a princesa do Qatar, Sheikha Al Thani.