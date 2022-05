Portugueses Hugo Firmino e Caló sagram-se campeões nacionais da Arménia

Os portugueses Hugo Firmino e Caló sagraram-se esta terça-feira campeões nacionais da Arménia ao serviço do Pyunik, após a sua equipa vencer em casa o Ararat Yerevan, por 1-0. O triunfo deixa o Pyunik com mais três pontos do que o Ararat-Armenia, quando falta disputar uma jornada, mas a equipa onde alinham os dois portugueses tem vantagem no confronto direto.

Para Hugo Firmino, o título foi a 'cereja no topo do bolo' daquela que foi a época mais produtiva da sua carreira. Aos 33 anos, o luso-angolano disputou 31 jogos pelos novos campeões (29 no campeonato e dois na Taça da Arménia) e foi o melhor marcador da equipa com 18 golos, superando largamente o seu anterior máximo de 11, obtido ao serviço do Portosantense, na 'longínqua' época de 2010/11.

Já o luso-cabo-verdiano Caló, que não joga em Portugal desde 2012/13, quando representou o Sintrense, teve um contributo mais modesto, mas ainda participou em 10 encontros do campeonato.