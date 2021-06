Possível saída de Messi não preocupa Javier Tebas

Numa fase em que é abordado o futuro de Lionel Messi no Barcelona, o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, deixou claro que a prova não sairá prejudicada se o astro argentino deixar os culés. La Pulga ainda não chegou a acordo para a renovação com o Barça e, apesar de preferir a continuidade do jogador em Espanha, Tebas garante que o tema não lhe tira o sono.





"Gostaria que Messi ficasse, tal como também gostava que tivesse ficado o Sergio Ramos no Real Madrid ou o Cristiano Ronaldo, na altura em que saiu para a Juventus. Mas os clubes fazem com a que liga espanhola seja a mais estável em termos financeiros a nível europeu. Vamos continuar a ter grandes jogadores e isso não me preocupa. Ronaldo foi para Itália e a liga espanhola continuou a ter maior notoriedade que a Serie A. Caso idêntico ao de Neymar quando trocou o Barcelona pelo PSG", analisou Tebas, à margem de uma conferência em que foi feito o balanço da temporada 2020/21 na La Liga.De resto, o presidente da Liga garante que espera por um desfecho positivo para o Barcelona, na questão sobre a renovação de Messi, mas deixou novo aviso ao clube catalão. "É impossível calcular o impacto que teria a saída de Messi. Queremos que continue vinculado ao Barcelona e que termine a carreira na liga espanhola. Mas o Barcelona sabe o que está a fazer. Tem de haver um balanço a nível financeiro", referiu.Na conferência, Javier Tebas voltou a deixar críticas aos três clubes (Real Madrid, Atlético Madrid e Barcelona) que ainda fazem parte do projeto da Superliga Europeia. "Criar uma nova competição não é a solução. A Superliga é uma ideia que está morta. O futebol não gira à volta. Queremos que o futebol seja mais interessante e temos de ajudar os clubes mais pequenos, não os grandes", deixou claro.Além disso, o presidente da La Liga abordou o impacto da pandemia no futebol, revelando ainda que espera contar com o regresso do público na próxima temporada. "Acreditamos que podemos começar a próxima época com 60% da capacidade dos estádios - algumas zonas em Espanha com mais e outras com menos. Tendo em conta o ritmo da vacinação e a diminuição do ritmo de contágios, acredito nisso. E acredito que em dezembro podemos ter jogos com a lotação completa", concluiu.