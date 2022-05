Prendas do Boca Juniors a árbitros geram polémica: até a polícia foi ao balneário

O Boca Juniors venceu por 1-0 na visita ao reduto do Always Ready, numa partida da Libertadores que ficou marcada por alguns lances que motivaram queixas contra a equipa de arbitragem por parte da formação boliviana. Em especial o penálti marcado por Toto Salvio que valeu o triunfo, que no entender a equipa da casa foi mal assinalado. A atuação dos árbitros foi mesmo apelidada de "roubo" pelo seu treinador. Mas o pior aconteceu depois, quando os responsáveis do Always Ready chamaram a polícia, por terem conhecimento de que teriam sido feitas ofertas por parte dos argentinos aos juízes da partida."Sentimos que nos roubaram. Não gosto de colocar desculpas, mas a atuação do árbitro foi espantosa, horrorosa. E depois vemos as imagens, com ofertas das pessoas do Boca. É uma vergonha", atirou o técnico Eduardo Villegas, que depois apontou diretamente ao lance do penálti - diz ter sido 'cavado' por Salvio - e até o ligou às ofertas."Por uma camisola não podes ser tão parcial. Ou seriam outras coisas? Como se comenta por aqui... Eu creio que o árbitro estava comprado pelo Boca. Não se pode atuar tão mal. Jogámos mal, mas a diferença este no penálti. Esse foi o detalhe. Não é uma acusação, é uma suposição. Se me perguntam se nos roubaram? Eu digo que sim. Não posso provar que foram parciais desta forma por uma camisola, mas o que posso provar é que lhes ofereceram coisas. E ficaram mal...", apontou.Mas, então, o que foi oferecido e gerou tanta polémica? Ao que parece, foram encontradas no balneário dos árbitros(uma para cada juiz) do Boca Juniors, algo que na Argentina é visto como algo bastante comum, como confirmou à imprensa local Jorge Bermúdez, membro do conselho do emblema das pampas. "Em cada jogo temos a cortesia e delicadeza de dar um presente para o corpo de arbitragem, em todos os jogos em que estamos, há testemunhas. Com grandeza ou dignidade, nunca fomos pedir a camisola de volta porque eles estavam errados e não vamos pedir agora. A situação faz-me rir", assumiu.A questão é que o regulamento da Conmebol proíbe este tipo de ações, pelo que é provável que os argentinos e também os árbitros possam ser penalizados por esta situação.