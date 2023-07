Preparador físico do Universitario detido por insulto racista

Até agora um anónimo preparador físico dos peruanos do Universitario, Sebastián Avellino tornou-se conhecido pelas piores razões. Na visita ao Corinthians para a Taça Sul-Americana - os brasileiros, com o português Rafael Ramos no onze, venceram (1-0) - virou-se para a bancada e imitou um macaco.





Detido e transferido para uma esquadra em São Paulo, foi ontem ouvido por um juiz, que decretou que vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Avellino insiste que foi mal interpretado e também foi defendido pelo clube: "Os mesmos adeptos que passaram o jogo a insultar e cuspir para o nosso banco, acusaram o nosso preparador de insultos racistas. Uma acusação distorcida e subjetiva, que as autoridades brasileiras validaram como verdadeira sem direito a defesa."

Versão diferente é apresentada nos depoimentos recolhidos pela polícia, como o do empresário Cristian Lombardi, citado pelo ‘Globoesporte’: "O jogo foi tranquilo, mas no fim, quando foi recolher material, virou-se para a bancada e fez o gesto do macaco. Não houve nenhuma provocação da bancada, as pessoas só estavam a festejar."