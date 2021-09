Presidente da federação grega deixa o cargo cinco meses depois de ter assumido a liderança

O presidente da Federação Grega de Futebol, Theodoros Zagorakis, que se sagrou campeão europeu em 2004, em Portugal, anunciou esta quarta-feira a demissão do cargo, cinco meses após ter assumido a liderança do organismo.

Zagorakis não revelou as razões para deixar a presidência da federação helénica. Como jogador, foi capitão dos campeões do Euro'2004, na final disputada frente a Portugal, em Lisboa (vitória grega por 1-0), e é o segundo jogador com mais internacionalizações pela Grécia, com 120.

Segundo a imprensa grega, o antigo médio, de 50 anos, terá sofrido com rivalidades internas e lutas de poder no seio federativo, após ter sido eleito com 66 de 68 votos possíveis e o apoio dos principais clubes gregos e do próprio primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis.