Presidente da federação iraniana de futebol Azizi-Khadem demitido

O presidente da federação iraniana de futebol, Shahaboddin Azizi-Khadem, foi demitido, informou esta quinta-feira a agência oficial da república islâmica IRNA, alegadamente por "falta de transparência financeira".

"O conselho de administração da Federação de Futebol da República Islâmica do Irão votou esta quinta-feira a demissão do seu presidente Shahaboddin Azizi-Khadem", refere a agência IRNA, sem especificar os motivos da tomada dessa decisão.

No entanto, de acordo com o jornal do governo do Irão, Azizi-Khadem é acusado de "falta de transparência financeira" e da "assinatura de um contrato com uma empresa sionista para importar o sistema de VAR [assistência de vídeo à arbitragem]".

Azizi-Khadem estava no cargo há cerca de um ano e, sob a sua presidência, as mulheres iranianas foram autorizadas a assistir a uma partida de futebol no Estádio Azadi, em Teerão, no final de janeiro, pela primeira vez em mais de dois anos.