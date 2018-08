Continuar a ler

De acordo com o mesmo dirigente, "a KFA entrou já em contacto com vários candidatos e estabeleceu os termos do contrato, mas demorará ainda algum tempo para nomear o sucessor" de Shin Tae-yong.O lugar de selecionador sul-coreano encontra-se vago desde a saída de Shin Tae-yong, que não conseguiu evitar a eliminação na fase de grupos do Mundial'2018, na Rússia, apesar do triunfo contra a então campeã em título Alemanha (2-0).Os nomes de Zlatko Dalic, que liderou a Croácia na final do Mundial'2018, que perdeu para a campeã França (4-2), Carlos Queiroz (Irão) e Juan Carlos Osorio (México) são os que surgem como potenciais sucessores de Shin Tae-yong.A verba doada por Chung Mong-gyu, herdeiro do grupo Hyundai, irá contribuir para dinamizar a seleção sul-coreana, que tem como próximo objetivo a participação na Taça Asiática, em janeiro de 2019, competição que não vence desde 1960.