Presidente da Liga Espanhola de Futebol acusa PSG de falta de escrúpulos

O presidente da Liga Espanhola de Futebol (La Liga), Javier Tebas, acusou esta quarta-feira o 'patrão' do clube francês Paris Saint-Germain, o qatari Nasser Al-Khelaifi, de ignorar as regras e tomar "a todos por tontos".

Em causa está uma entrevista recente de Al-Khelaifi na qual o empresário do Golfo Pérsico e presidente do emblema parisiense, desvalorizava as queixas relacionadas ainda com a renovação de contrato do avançado internacional francês do PSG Kylian Mbappé por valores considerados em violação do 'fair play' financeiro e quando o jogador era pretendido pelo Real Madrid.

"Toma-nos a todos por tontos -- nem ele acredita nas suas mentiras -- e apresenta-se na Marca [jornal desportivo espanhol] a dar lições, com soberba e arrogância de 'novo rico'. Vamos continuar a lutar por um futebol sustentável e sem esquemas", afirmou Tebas nas redes sociais.

O 'dono' do PSG tinha declarado que não é o seu "estilo" falar "de outras ligas, clubes ou federações", nem "dar lições".

Após a renovação de Mbappé, a La Liga anunciou em 15 de junho ter formalizado uma denúncia na UEFA contra o PSG, além de haver já outra contra o Manchester City, datada de abril, por considerar que aqueles clubes "estão em incumprimento de forma reiterada das normas do 'fair-play' financeiro".

Tebas defendeu que autorizar operações como as da renovação de Mbappé "é uma barbaridade" e "mais perigoso que [a criação de uma] Superliga", já que o PSG "vai concluir a temporada com 600 milhões de massa salarial, [o que corresponde a] 40% de toda a Liga francesa, e um prejuízos de 200 milhões, aos quais há que acrescentar outros 300 milhões pelos esquemas que vão ter de fazer".