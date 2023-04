Presidente da UEFA antecipa a próxima grande mudança no futebol: «Todos concordam com tetos salariais»

O presidente da UEFA garantiu que se antecipam grandes mudanças no panorama futebolístico europeu. Aleksander Ceferin deu conta de conversações para introduzir um tetos salariais aos clubes, vincando que esse é o "futuro"."Penso que no futuro teremos de pensar seriamente sobre o teto salarial. De facto, se os orçamentos atingirem picos, o equilíbrio da competição torna-se problemático. Não tem que ver com os donos, é sobre o valor da competição, porque se há cinco clubes que ganham sempre as coisas deixam de fazer sentido", evidenciou o líder do organismo que rege o futebol do continente no podcast 'Men in Blazers', não escondendo que já encetou conversas para que tal se torne realidade a breve trecho, dando ainda conta da concordância de todas as partes."Já falei com representantes da Comissão Europeia, estamos a tentar fazer as coisas, mas este tem de ser um acordo coletivo entre cada liga e a UEFA. Se nós fizermos isto e as outras ligas não, não faz sentido. Acho que isso é o mais importante. E surpreendentemente todos concordam. Clubes grandes, clubes pequenos, clubes públicos, bilionários, clubes privados, todos concordam", frisou Ceferin.O presidente da UEFA assumiu que as limitações atuais não são suficientes para garantir competitividade ao futebol europeu."O teto salarial é, portanto, o nosso futuro. Espero que seja implementado o mais rápido possível. Estamos apenas a começar a discutir isso, mas acho que é a solução. Por enquanto, temos a regra, a partir de 2024, que um clube só pode gastar até 70% das suas receitas com salários e transferências. Mas não é o suficiente, porque se as receitas forem 5 mil milhões, 70% é muito. O teto salarial é, portanto, o futuro", apontou.