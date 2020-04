Presidente da UEFA define data limite para concluir temporada

Aleksander Ceferin referiu este sábado, em entrevista ao canal televisivo alemão ZDF, que o limite da Europa do futebol está definido para 3 de agosto.





"Temos vários planos para o recomeço das competições europeias, mas a 3 de agosto tudo terá de estar terminado. Neste momento estamos dependentes dos governos nacionais e, honestamente, acho que a melhor solução passará por jogar à porta fechada, com televisão", admitiu o presidente do organismo máximo do futebol europeu, que fez questão de frisar que nunca irá colocar a saúde dos jogadores em risco."No dia 3 de agosto devem estar, tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa, terminadas. Estamos num contexto excecional e devemos ser flexíveis. Podemos jogar nas mesmas datas que as ligas locais, inclusive há mesma hora. Temos diferentes planos para o recomeço da Champions e da Liga Europa em maio, junho ou julho ou também existe a possibilidade de não voltarmos a jogar. Se as autoridades não nos permitirem jogar, não o podemos fazer", afirmou. "Dependemos dos governos de cada país. Em setembro e outubro já não podemos jogar" disse ainda o líder da UEFA.Ceferin reforçou a importância que o regresso do futebol poderá ter para tranquilizar as populações mas sublinhou que o retomar das competições será sempre secundário em relação à saúde de todos os intervenientes num jogo de futebol. "A única decisão errada será decretar o regresso à competição enquanto tal constituir um risco para a saúde de todos. Quando se verificar que é seguro, não vejo qualquer problema. Precisamos de futebol, as pessoas estão nervosas e ansiosas", explicou.