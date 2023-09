Presidente de clube boliviano apanhado em escuta: «Podes marcar penáltis contra a nossa equipa, não te preocupes»

O campeonato boliviano foi notícia nos últimos dias pelas piores razões, depois da decisão federativa em anular os resultados da última edição e suspender os campeonatos, devido a fortes suspeitas de que houve combinação de resultados por causa de apostas. Suspeitas que são quase uma certeza, depois de ter sido revelada uma escuta na qual é possível ouvir-se uma conversa entre o presidente do Vaca Díez (Marcos Rodríguez) e o árbitro Gaad Flores, que estaria encarregue de arbitrar a partida com o Nacional de Potosí, disputada a 5 de agosto.





Nessa conversa, Marcos Rodríguez deixou claro que queria apenas saber da aposta que ia ganhar e pouco lhe importava se a sua equipa fosse goleada (como acabou por ser, por 6-1). "Estás sozinho? Precisamos que haja cinco golos no jogo, tem de acontecer, sim ou sim. Não estão a pagar o que queríamos. Ou seja, muito mais golos para receber mais, seria um golpe duro para nós. Tem de haver cinco golos, seja de quem for. Mas é importante que haja três na primeira parte. Sim? Podes marcar penáltis contra a nossa equipa, não te preocupes; levar-nos a sofrer três golos na primeira parte. E aí há três verdes nas tuas mãos [três milhões de bolivianos, qualquer coisa como 450 mil euros]", prometeu o líder do clube.Do outro lado, o árbitro soltou um "perfeito". Em seguida, Marcos Rodríguez acrescentou: "Estou a tratar que ponham o VAR contra o Independiente, aí queremos fazer as coisas ainda maiores".Na sequência da divulgação deste áudio, Marcos Rodríguez já apresentou a demissão do cargo.