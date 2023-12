Presidente do Ankaragücü demite-se e pede desculpa pela agressão: «Sinto-me envergonhado»

Faruk Koca, presidente do Ankaragücü, pediu a demissão do cargo após agredir, a soco, um árbitro no final da partida com o Rizespor (1-1), na segunda-feira, em jogo da liga turca. Inicialmente, o responsável máximo do clube desvalorizou os seus atos mas, após ser detido e ficar em prisão preventiva, esta terça-feira de manhã, saiu da liderança do Ankaragücü e desculpou-se por esmurrar Halil Umut Meler."Peço desculpa ao senhor Meler e à sua família, à comunidade de árbitros turcos, aos fãs do desporto em geral e ao nosso país pela atitude contra Halil Umut Meler. Como e por que motivo se chegou a este ponto, é indiferente. Independentemente da injustiça, nada legitima ou explica o ato de violência que cometi, e que decididamente não queria que ocorresse. Os campos de futebol devem ser palco de uma competição de cavalheiros. Qualquer atitude que ensombre o fair play, como a minha, não pode marcar presença em estádios ou recintos desportivos. Na condição de alguém que, desde que assumiu a presidência do Ankaragücü, sempre pautou por iniciativas construtivas, sinto-me muito envergonhado por ter criado um ambiente precisamente oposto", pode ler-se no comunicado de Faruk Koca, lido pelo seu advogado aos jornalistas.Instantes antes deste comunicado, mais precisamente no momento da sua detenção, Koca fez uma breve declaração aos jornalistas onde referiu que apenas atingiu Halil Umut Meler ao de leve: "O meu objetivo era reagir verbalmente, mas acabei por lhe dar um soco. O soco que dei não causa uma fratura. Este incidente foi causado pelas decisões erradas do árbitro".Segudo o 'Fanatik', o máximo dirigente do Ankaragücü e duas outras pessoas foram detidas por "ferirem um funcionário público", que ficou estendido no chão e com um inchaço junto ao olho esquerdo.