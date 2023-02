Presidente do Mazatlán ganha dois carros de golfe... com derrota da sua equipa

Si con esto no se motivan mis jugadores… se me hace que me llevo el equipo a Tlaxcala



Van 300,000 usd por el @MazatlanFC pic.twitter.com/t5g6695OFC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 25, 2023

No ganamos pero como nos divertimos y para eso es el dinero… para pasársela a toda madre.



#Mazatlan en Mazatlán… hasta un pobre como yo, se siente millonario pic.twitter.com/8xNH7eNJC1 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 25, 2023

Com a sua equipa afundada na última posição, com apenas 1 ponto em 8 jogos, o presidente do Mazatlán FC decidiu incentivar os seus jogadores de uma forma peculiar para o jogo com o Pumas UNAM, disputado esta madrugada. Caso vencessem, Ricardo Salinas Pliego colocava em cima da mesa 300 mil dólares para distribuir por todo o plantel. Caso perdessem... teriam de comprar ao presidente dois carros de golfe avaliados em 30 mil dólares cada um.A promessa, em jeito de aposta, foi partilhada pelo próprio Ricardo Salinas Pliego nas redes sociais, mas ao que parece... de pouco valeu. Pelo menos para motivar a equipa, já que com a derrota por 2-1 diante do Pumas (com um golo de Eduardo Salvio) quem saiu a ganhar foi o próprio presidente o presidente do clube, que garantiu o ingresso de dois carrinhos de golfe para a sua coleção.Curiosamente, depois do jogo, Salinas até puxou da boa disposição apesar da derrota. "Não ganhámos, mas divertimo-nos e é para isso que serve o dinheiro... para te divertires à grande. Definitivamente, em Mazatlán até um pobre como eu se sente milionário", escreveu, anexando o vídeo que pode ver abaixo, onde surge a determinado momento... num carrinho de golfe.Ricardo Salinas Pliego, refira-se, é um dos homens mais ricos do México, com uma fortuna avaliada em 10,8 mil milhões de dólares de acordo com a Forbes. Uma nova definição de... 'pobre'.