E para o convencer que assinar pelo PSG não foi um erro, Nasser Al Khelaifi apresentou a Neymar um projeto que visa colocar o PSG no topo do futebol europeu nos próximos anos, centrado no próprio Neymar. Terá sido suficiente para o convencer? O próximo mercado de transferências logo o dirá...





O Real Madrid posicionou-se na linha da frente dos candidatos a receber o craque; na capital espanhola há o sonho de juntar Neymar a Ronaldo. Mas o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, não quer perder a sua estrela mais brilhante, por isso meteu-se num avião e apresentou-se na mansão do jogador com o intuito de se inteirar da sua condição física e de o convencer a cumprir o contrato que assinou até 2022. O encontro foi confirmado pelo pai de Neymar, que publicou fotos no Instagram.

As notícias que colocam Neymar na órbita do Real Madrid causaram o pânico em Paris e o presidente do PSG não perdeu tempo. Convocou o seu diretor desportivo, o português Antero Henrique, e pôs-se a caminho do Rio de Janeiro, onde o craque recupera de uma cirurgia ao pé direito. A ideia é convencer o avançado a cumprir o seu contrato até ao fim.Mas Neymar não é feliz na Cidade Luz, amigos próximos do brasileiro já deram conta disso mesmo à imprensa por diversas vezes. O jogador considera o futebol francês muito defensivo e acredita que se se mantiver no PSG será muito difícil ganhar uma Bola de Ouro. Por isso já admitiu que gostaria de voltar a Espanha, de onde saiu (do Barcelona) no último verão a troco de uns astronómicos 222 milhões de euros.