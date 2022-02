Presidente do Raith Rovers pede desculpa por contratar jogador condenado por violação

O presidente do clube escocês Raith Rovers, John Sim, pediu esta quinta-feira desculpa pela contratação, há três dias, do futebolista internacional pela Escócia David Goodwillie, obrigado a indemnizar uma mulher por violação em 2017.

"Primeiro, quero pedir desculpa aos nossos adeptos, patrocinadores, jogadores e a toda a comunidade do Raith Rovers pela angústia e raiva causadas nos últimos dias. Estivemos mal", escreveu o responsável máximo pela administração do quarto classificado do campeonato do segundo escalão escocês, em comunicado oficial.

Ainda segundo Sim, "o jogador não vai ser convocado e vamos encetar conversações com o mesmo sobre a sua situação contratual".

Há cinco anos, Goodwillie e um outro futebolista, então representantes do Dundee United, foram sentenciados a pagar 100 mil libras esterlinas (120 mil euros) por danos morais e físicos a uma mulher que os acusara de violação.