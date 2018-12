Presidente do Steaua Bucareste diz que futebol feminino "alinha com as ideias de Satanás"

Gigi Becali garantiu numa entrevista televisiva que o Steaua Bucarese não vai ter futebol feminino enquanto for presidente do clube. O polémico líder da formação romena disse que o "futebol feminino é contra natura" e que "alinha com as ideias de Satanás".Becali, conhecido pelos seus comentários racistas, homofóbicos e sexistas, adiantou ainda que "não se pode ir contra a vontade de Deus", afiançando que desiste do futebol se um dia obrigarem o Steaua a ter futebol feminino. "Como é que as mulheres podem jogar futebol? Elas não têm físico para isso, o corpo delas não foi feito para o futebol. É perigoso. A mulher foi criada para ser bonita, para atrair o sexo oposto."Mas os lamentáveis comentários sexistas de Becali não ficaram por aqui. "Estamos a afetá-las ao deixar que joguem futebol. Deviam jogar andebol, voleibol, basquetebol e não praticar desportos agressivos."O líder do clube romeno também já criticou os homossexuais e recusou-se a contratar um jogador do Liverpool por ser negro.