Presidente prometeu oferecer uma PS5 a todos os jogadores mas nem assim impediu a derrota

A meio da tabela à entrada para a jornada 13 do campeonato iraquiano, o presidente do Al-Diwaniya quis dar uma motivação extra aos seus jogadores para o encontro desta quarta-feira com o Al-Zawraa, prometendo oferecer a cada um uma PlayStation 5.





A promessa foi feita nas redes sociais pelo próprio Hussein Al-Ankoshei, numa publicação na qual partilhou uma foto da prenda que estaria disposto a dar a cada um dos seus pupilos. A motivação até poderia estar lá, mas de pouco valeu. Diante do quarto colocado, o Al-Diwaniya não só perdeu, como foi batido de forma clara por 3-0.Note-se que esta não foi a primeira vez que Al-Ankoshei decidiu mimar os seus jogadores. Há um mês, por exemplo, decidiu dar um bónus de dois mil dólares ao guarda-redes Walid Attiya por este ter defendido um penálti no empate a zeros diante do Al-Quwa Al-Jawiya.