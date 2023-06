Primeiro jogo, primeira vitória para Ricardo Soares no Beijing Guoan

Ricardo Soares arrecadou uma vitória (0-1) na estreia como treinador principal do Beijing Guoan e está na 4ª eliminatória da Taça da China. No terreno do Zibo Qisheng, o único golo da partida foi marcado aos 8 minutos, por Liyu Yang, que já passou pelo Gondomar em 2016/17.O próximo jogo do ex-treinador do Estoril é dia 29 de junho, a contar para a 13ª jornada da Superliga Chinesa diante do Shanghai Port. O Beijing Guoan é neste momento 7.º classificado, com 18 pontos nas 12 rondas decorridas.