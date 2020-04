Primeiro-ministro polaco diz que futebol deve regressar no final de maio

O campeonato polaco de futebol, suspenso devido à pandemia da covid-19, deverá regressar no final de maio, com jogos sem a presença de público, anunciou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

"Temos um plano preciso para o primeiro jogo da 'Ekstraklasa' [liga profissional de futebol na Polónia], que poderá acontecer em final de maio", disse o governante, após reunir com os ministros dos desportos e da saúde e com as entidades organizadoras.

No país, os futebolistas têm estado em isolamento, mas podem retomar os treinos, mediante regras sanitárias muito rigorosas.

Em relação ao desporto, Morawiecki anunciou igualmente o regresso do 'speedway', desporto motorizado muito popular na Polónia, com a primeira corrida em 12 de junho e sem público, e a abertura de dois centros de treino, para atletas olímpicos.

Os campos desportivos também serão abertos a partir de 04 de maio, com limite a seis atletas, e os jogos de ténis em recinto aberto estão também autorizados.

A Liga de futebol da Polónia conta com vários futebolistas portugueses, entre os quais Luís Rocha, André Martins e Salvador Agra (Légia Varsóvia), Tiago Aves (Piast Gliwice), Pedro Tiba (Lech Poznan), Rafael Lopes (Cracóvia), Tomás Podstawski (Lech Poznan), Ricardo Guima (Lodzki), ou Zé Gomes e Flávio Paixão (Lechia Gdansk).

O campeonato, que é liderado pelo Légia Varsóvia, foi interrompido devido à pandemia do novo coronavírus após a 26.ª jornada, no fim de semana de 07 e 08 de março.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

A Polónia registou até hoje um pouco mais de 11.000 casos de pessoas infetadas e 499 mortes.