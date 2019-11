Primo de Abidal levanta dúvidas sobre transplante: «Alguém pode ter lucrado»

Eric Abidal foi submetido a um transplante de fígado em 2012 quando representava o Barcelona mas o caso continua a dar que falar e Gérard Armand, primo do antigo internacional francês e alegado dador, levanta novas dúvidas sobre o que terá realmente acontecido.

Depois de a justiça espanhola ter reaberto a investigação à origem do órgão que Eric Abidal recebeu devido a escutas telefónicas intercetadas a Sandro Rossel, ex-presidente do Barcelona, Gérard Armand concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao 'El Confidencial' e diz que não tem "a certeza do que aconteceu".



Confrontado com o conteúdo das escutas, Armand diz ter ficado surpreendido."Não entendi nada. Fui eu quem doou o órgão ao Eric. Passeio um mês e meio no hospital e a minha família veio ver-me. Quando soube destas conversas ri-me e perguntei 'o que é que estas pessoas estão a dizer?'", afirmou o primo do atual diretor desportivo dos blaugrana, levantando dúvidas sobre a origem do fígado.



"Agora começo a questionar-me sobre algumas coisas e acredito que possa existir algo. Espero que o Eric não esteja envolvido, caso contrário as coisas ficarão feias", explicou Armand, colocando a hipótese de "alguém ter lucrado" com o transplante.



Gérard Armand disse ainda que continua "sem qualquer tipo de relacionamento" com Eric Abidal e que o primo se foi desligando aos poucos após a operação. "Não falo com ele, não tenho notícias dele. Tudo o que quero é retomar a minha vida normalmente", assumiu.