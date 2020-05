Príncipe saudita quer comprar o Marselha de Villas-Boas: os valores em cima da mesa

Al-Waleed Bin Talal, membro da família real saudita, demonstrou o seu desejo em adquirir o Marselha, de André Villas-Boas. O princípe saudita terá feito uma proposta de 400 milhões de euros, segundo avançou o 'Koora', um dos meios de comunicação mais reputados do país árabe.





De resto, o interesse de Bin Talal pelo emblema francês não é novidade. A imprensa gaulesa garante que em 2014 o empresário saudita, de 65 anos, tentou comprar a totalidade do clube marselhês, mas tal não foi possível pois teria que adquirir igualmente o estádio Veledrome. Nessa altura, Bin Talal não tinha financiamento suficiente para comprar clube e estádio mas, neste momento, a situação será diferente.Além disso, é do conhecimento público que o atual proprietário do Marselha, Frank McCourt, colocou o clube à venda devido aos prejuízos acumulados nos últimos anos e já estará em negociações com Al-Waleed Bin Talal em relação à sua aquisição. Recorde-se que o emblema orientado por André Villas-Boas está a contas com problemas no fair-play financeiro da UEFA e até teve um prejuízo de 78 milhões de euros no último ano. A imprensa francesa aponta que o príncipe saudita terá a intenção de investir no Marselha de forma a que o clube compita com o PSG pelo campeonato nacional.