Prioridade de Marco Silva é a Premier League mas aprende alemão a pensar na Bundesliga

Ao fim de nove temporadas ininterruptas no ativo como treinador, em Portugal, na Grécia e em Inglaterra, Marco Silva esteve sem clube na época que está agora a terminar, mas não deu o tempo por perdido.





Atualmente com 42 anos, o antigo técnico de Estoril, Sporting, Olympiacos, Hull City, Watford e Everton aproveitou a pausa para redefinir objetivos e investir no conhecimento, conforme deixou bem patente na entrevista que concedeu ao 'The Guardian' e que foi publicada esta quarta-feira."Estou a estudar um novo idioma e a aprender a melhorar. Quero estar pronto para o novo desafio. Vejo muitos jogos de muitas ligas diferentes, incluindo a Premier League. Tenho de estar pronto, por isso nunca paro", explicou o treinador português que, no currículo, conta com três títulos: o da 2.ª Liga portuguesa (Estoril), uma Taça de Portugal (Sporting) e um campeonato da Grécia (Olympiacos)."Uma das minhas prioridades é voltar a Inglaterra, porque a Premier League tem um ambiente único e é a liga mais competitiva da Europa", definiu Marco Silva, embore se prepare para abraçar um desafio diferente dos que conheceu até aqui."Também estou a estudar alemão, porque quero estar pronto para o caso de surgir algum projeto de outros países. Não sei se isso acontecerá no imediato ou no futuro, mas a Bundesliga está a atingir um patamar muito importante, está em constante crescimento", notou o treinador.