Proprietário do Manchester City compra clube belga

O clube belga Lommel SK, da segunda divisão, é a mais recente aquisição do City Footbal Group (CFG), sociedade dos Emirados Árabes Unidos que é proprietária de vários clubes de futebol, entre os quais o Manchester City.

"Este investimento aumenta ainda mais a presença mundial do CFG e a atenção nos clubes, nos centros de formação e nos jogadores em formação", indica a empresa, em comunicado, assinalando o valor da Bélgica, com grande sucesso a nível da seleção e de jogadores.

Em novembro, o grupo tinha anunciado a compra do Mumbai City (Índia), depois de já ser também proprietário do New York City (Estados Unidos), Melbourne FC (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Atlético Torque (Uruguai) e Sichuan Jiuniu FC (China).