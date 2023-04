Provoca acidente e tenta fugir à polícia: jogador argentino em maus lençóis por conduzir bêbado

Leandro Fernández fue demorado tras chocar e intentar escaparse en la Rotonda de Alpargatas. Estaba en estado de ebriedad



El goleador de la U de Chile tenía el triple de lo permitido; le dio 1.62 de alcohol en sangre. Se le labró la infracción y le incautaron el rodado pic.twitter.com/luExAbeO3A — Data Judicial (@datajudicial) April 1, 2023

Bateu com o carro, fugiu, foi apanhado pela polícia e ia... bêbado. Leandro Fernández, jogador da Universidad de Chile, foi o protagonista deste episódio e, claro está, não ficou em bons lençóis!Segundo o 'Olé', o argentino colidiu com um carro onde seguiam uma mulher e um bebé, mas tento fugir. A polícia consegui travá-lo a 200 metros do local e o jogador foi submetido a testes de alcoolemia. Resultado? 1,62 g/l de álcool no sangue. O jogador não foi detido uma vez que, explica aquele jornal argentino, o acidente não causou feridos.A Universidad de Chile, clube que representa, emitiu um comunicado para anunciar que não tomar, por enquanto, qualquer medida, aguardando mais informações sobre o sucedido e o testemunho do jogador.