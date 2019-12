Provocou ameaça de bomba no estádio do River Plate para não ir a exame

O Monumental de Nuñez, casa do River Plate, foi esta terça-feira evacuado devido a uma ameaça de bomba... que não passou de uma brincadeira de mau gosto. Tudo porque, segundo a EFE, o autor da ameaça foi um aluno do colégio situado no interior do estádio, que em dia de exame decidiu procurar 'escapar-se' ao dia da verdade escolar, provavelmente por não se sentir preparado para ser colocado à prova.





E não se pense que este é um caso isolado... É que, segundo fontes do Ministério de Segurança de Buenos Aires, este tipo de situações é algo habitual em época de exames, já que são vários os alunos que procuram escapar-se aos testes com ações deste género. O problema é que as autoridades costumam ser rápidas a 'varrer' o perímetro e, analisado o espaço, o colégio foi reaberto.