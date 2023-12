Provocou escândalo na Holanda e deixou 12 (!) colegas de casa... 11 mil euros mais ricos

Autor de dois dos três golos do USV Hercules, na surpreendente vitória diante do Ajax , o dianteiro Tim Pieters conseguiu não só ficar nas bocas do mundo pela sua pontaria afinada, como também saiu desse dia com a conta bancária um pouco mais recheada. Com mais 11.265 euros, para sermos mais exatos. Não apenas ele, mas também todos os restantes 12 (!) colegas com os quais partilha casa em Utrecht, onde é estudante de Direito.É que, por conta desse duelo com os gigantes de Amesterdão, os colegas de casa do jogador do USV Hercules decidiram dar uma prova de confiança na sua capacidade e apostaram cada um deles 15 euros em que o dianteiro iria marcar nessa partida. A odd estava num absurdo 751 e, conseguido o tal golo - que na verdade foram dois -, o dianteiro garantiu-lhes desde logo a impressionante soma de 11.265 euros.Não sabemos ao certo se o próprio Pieters deixou a sua aposta, mas se não o fez é mais do que justo que os colegas partilhem partes dos ganhos...