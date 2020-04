PSG pressiona Mbappé para reduzir salário: Real Madrid pode ser o grande beneficiado

O Paris Saint-Germain encontra-se a negociar com vários jogadores uma redução salarial. Segundo o Le Parisien, o acordo com Mbappé está perto de ficar concluído, mas a decisão dos responsáveis franceses poderá ter impacto na renovação de contrato. O avançado, que fica livre em 2022, já não estava inclinado a prolongar a sua ligação e agora, com o corte, a situação poderá mesmo complicar-se...





Ora, o grande beneficiado poderá ser o Real Madrid, que já se posicionou para contratar o jogador, de 21 anos. Os merengues, recorde-se, avançaram com cortes menos substanciais, mas o que está em causa no caso de Mbappé é uma redução de 50 por cento (passará a ganhar 10,4 milhões de euros por temporada). Florentino Pérez sabe do descontentamento do internacional gaulês e espera convencê-lo a mudar-se em 2021.O PSG estima perdas de mais de 300 milhões de euros devido ao novo coronavírus e o seu presidente, Al-Khelaifi, foi um dos primeiros a concordar com as reduções de ordenado. A massa salarial dos franceses atinge os 371 milhões de euros, um valor acima daquele que paga o próprio Real Madrid (283 M€). Neymar (37 milhões de euros líquidos) é o jogador mais bem pago.