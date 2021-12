Psicólogo do Salzburgo chama "espanhóis idiotas" aos jogadores do Sevilha

O Salzburgo pediu publicamente desculpas ao Sevilha pelas palavras proferidas pelo psicólogo do clube depois do jogo que colocou frente a frente as duas equipas na Liga dos Campeões e que acabou com o histórico apuramento dos austríacos para os oitavos-de-final da prova.Num vídeo partilhado nas redes sociais por Noah Okafor, o autor do golo da vitória, é possível ver Ulf Häfelinger a falar com os jogadores de forma empolgada, acabando por insultar os futebolistas adversários apelidando-os de "espanhóis idiotas".O vídeo circulou na internet e foi criticado por muitos seguidores do clube, bem como pela imprensa austríaca. Mais tarde, o Salzburgo reagiu no Twitter e pediu desculpas. "Com a emoção que foi para nós um êxito tão extraordinário, pronunciaram-se palavras que não deviam ter sido ditas. Queremos desculpar-nos. Jogámos contra um rival forte, que se comportou de uma forma desportiva e queremos desculpar-nos de forma sincera por estas palavras inapropriadas", pode ler-se na mensagem, que ainda tem um "perdone" escrito em espanhol.O Salzburgo partilhou o vídeo em que Ulf Häfelinger surge a falar com os jogadores, mas as imagens foram editadas e não se ouve as polémicas palavras inicialmente utilizadas pelo psicólogo.