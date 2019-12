PSV aponta Ernest Faber como treinador interino após saída de Van Bommel

O PSV Eindhoven nomeou esta segunda-feira o holandês Ernest Faber, até agora responsável pela formação do clube, como treinador interino da equipa principal de futebol, substituindo Mark Van Bommel, despedido na sequência de uma série de maus resultados desportivos.

"Ernest Faber vai assumir o papel de treinador de forma interina", informou em comunicado o PSV, horas depois de ter anunciado o despedimento de Mark Van Bommel, que tinha assumido o cargo em julho de 2018 e tinha contrato válido até 2021.

Faber, de 48 anos, jogou como defesa durante 12 épocas na equipa principal do PSV, entre 1991 e 2004, ano em que se retirou dos relvados, tendo dois anos mais tarde iniciado a sua carreira como técnico no FC Eindhoven, contando ainda com passagens pelo NEC e pelo FC Groningen. Na última época, regressou ao PSV com o cargo de diretor da academia do clube holandês.

O novo técnico vai estrear-se no banco do PSV já na quarta-feira, numa partida da taça holandesa contra o GVVV, da terceira divisão, e defronta o Zwolle, para a liga holandesa, no sábado.

Após a derrota de domingo com o Feyenoord (3-1), o PSV é quarto classificado da liga holandesa, já a 10 pontos do líder Ajax, tendo sido eliminado da Liga Europa, num grupo ganho pelo LASK Linz e no qual o Sporting ficou na segunda posição.