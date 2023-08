PSV bate Feyenoord e conquista Supertaça holandesa

O PSV conquistou esta sexta-feira a Supertaça holandesa, após bater o atual campeão Feyenoord por 1-0, em pleno De Kuip, em Roterdão.Num jogo que opôs o vencedor do campeonato da última época ao detentor da Taça holandesa, foi a formação de Eindhoven quem levou a melhor graças a um golo do reforço Noa Lang já dentro do último quarto de hora da partida (79').O PSV - que terminou em 2.º lugar no campeonato na época passada - conquistou assim a 14.ª Supertaça da sua história e a terceira de forma consecutiva, reforçando o estatuto de clube que mais vezes conquistou o troféu.