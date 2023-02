PSV de Fábio Silva avança para os quartos de final da Taça da Holanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSV Eindhoven garantiu esta quarta-feira o apuramento para os quartos de final da Taça da Holanda ao bater o FC Emmen, por 3-1, num encontro de sonho para o jovem defesa inglês Jarrad Branthwaite, que hoje apontou o primeiro bis da carreira (7' e 14').

O PSV segurou a vantagem de dois golos até à segunda parte, com Diemers a reduzir a desvantagem do FC Emmen ao minuto 48. Cerca de meia hora depois, Luuk de Jong fez o 3-1 final, a passe de Thorgan Hazard, carimbando assim o passaporte do PSV para a próxima fase da competição.

A 10 minutos dos 90', Van Nistelrooy colocou o avançado português Fábio Silva em campo.