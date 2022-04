PSV Eindhoven de Bruma bate Cambuur de reviravolta

O PSV Eindhoven de Bruma bateu este sábado o Cambuur, por 2-1, em jogo da 30.ª jornada do campeonato holandês de futebol, numa partida em que a formação orientada pelo alemão Roger Schmidt sofreu um golo logo aos dois minutos, apontado por Patrick Joosten.A resposta do conjunto de Eindhoven surgiu ainda antes do intervalo, com o goleador Zahavi a deixar tudo igualado aos 44 minutos.À passagem da hora de jogo, a formação visitante ficou reduzida a apenas 10 unidades, após expulsão por acumulação de amarelos de Sekou Sylla. Apenas cinco minutos depois, Götze fez balançar as redes das balizas pela última vez, confirmando o triunfo por 2-1 do PSV, que mantém assim os quatro pontos de distância para o líder Ajax (75).