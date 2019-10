PSV Eindhoven goleado em casa pelo AZ Alkmaar

O PSV Eindhoven, reduzido a 10 unidades desde os 22 minutos, foi este domingo goleado em casa por 4-0 pelo AZ Alkmaar, em encontro da 11.ª jornada do campeonato holandês.A expulsão do neozelandês Ryan Thomas, aos 22 minutos, 'inclinou' o encontro para o lado dos forasteiros, que marcaram dois golos quase seguidos a acabar a primeira parte, ambos por intermédio de Myron Boadu, aos 45 e 45+1 minutos.Na segunda parte, o norueguês Jonas Svensson, aos 71 minutos, e Dani de Wit, aos 76, completaram a goleada, no que foi o segundo desaire consecutivo dos adversários do Sporting na Liga Europa, depois do 0-3 no reduto do Utrecht.O PSV manteve-se com 23 pontos, em igualdade com AZ Alkmaar e Vitesse e menos três pontos do que o Ajax, que recebe hoje o Feyenoord e pode reforçar a liderança.